В России могут ввести компенсации пассажирам задержанных из-за «Ковра» рейсов

Россияне задержанных или отмененных из-за введения плана «Ковер» рейсов должны иметь право на денежную компенсацию, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

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По его словам «Ковер» «де-юре не является страховым случаем в силу применения к нему понятия форс-мажор». Он указал, что в данной ситуации авиакомпаниям целесообразно предусмотреть возможность денежной компенсации пассажирам за задержку рейса в связи с введением плана «Ковер».

Данный план вводят в случае воздушной опасности. При этом все воздушное пространство для гражданских самолетов закрывается.

Ранее глава Минтранса заявил, что аэропорты продолжат подстраивать работу под задержки рейсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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