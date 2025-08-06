В России могут ввести компенсации пассажирам задержанных из-за «Ковра» рейсов
Россияне задержанных или отмененных из-за введения плана «Ковер» рейсов должны иметь право на денежную компенсацию, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.
По его словам «Ковер» «де-юре не является страховым случаем в силу применения к нему понятия форс-мажор». Он указал, что в данной ситуации авиакомпаниям целесообразно предусмотреть возможность денежной компенсации пассажирам за задержку рейса в связи с введением плана «Ковер».
Данный план вводят в случае воздушной опасности. При этом все воздушное пространство для гражданских самолетов закрывается.
Ранее глава Минтранса заявил, что аэропорты продолжат подстраивать работу под задержки рейсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru