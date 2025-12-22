Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram о подготовке новых санкционных ограничений.

При этом не раскрываются их адресаты и конкретные детали. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении.

«Будут новые решения о санкциях с нашей стороны», — заявил глава государства.

Традиционно украинские санкции предполагают заморозку активов, отмену лицензий и визитов, запреты в торговой, культурной и научной сферах, а также лишение государственных наград.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Зеленского артистом, комментируя его фейк-видео из Купянска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

