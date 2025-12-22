Зеленский анонсировал новые санкции
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram о подготовке новых санкционных ограничений.
При этом не раскрываются их адресаты и конкретные детали. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении.
«Будут новые решения о санкциях с нашей стороны», — заявил глава государства.
Традиционно украинские санкции предполагают заморозку активов, отмену лицензий и визитов, запреты в торговой, культурной и научной сферах, а также лишение государственных наград.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Зеленского артистом, комментируя его фейк-видео из Купянска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитриев прокомментировал итоги переговоров с США
- Зеленский анонсировал новые санкции
- Следствие снова попросило заочно арестовать продюсера «Ласкового мая»
- Ушков назвал неконструктивными предложения ЕС и Украины по урегулированию
- Швеция задержала российский контейнеровоз Adler
- Из озера в Башкирии извлекли почти 800 баранов, которые провалились под лед
- 14 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии
- Ушла из жизни Наталия Рахманова - первая переводчица «Хоббита» на русский язык
- Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама
- СМИ: Макрон предал Мерца в вопросе российских активов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru