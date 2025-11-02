Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 283 украинских БПЛА

Силы ПВО за минувшие сутки сбили 283 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

МО: За ночь ПВО сбили 164 дрона ВСУ

Ведомство уточнило, что силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря были уничтожены шесть безэкипажных катеров. Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 283 БПЛА самолетного типа.

Ранее в Минобороны России сообщали, что в ночь на 2 ноября силы ПВО сбили 164 беспилотника ВСУ над 13 регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
