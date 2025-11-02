Минобороны РФ: «Центр» пресек прорыв полка «Скала» из окружения под Красноармейском
Подразделения российской группировки войск «Центр» пресекли попытку прорыва из окружения штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название – Покровск). Об этом сообщает Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что боевики 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ пытались прорваться на боевой бронированной машине в направлении населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики, однако все они были уничтожены.
В МО РФ также добавили, что подразделения 5-й мсбр 51-й армии сжали кольцо вокруг противника с востока, расширили контроль в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова (ДНР) и освободили 26 зданий.
Накануне в Минобороны России сообщали, что окруженные в Красноармейске украинские военные начали сдаваться в плен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Буксир загорелся в новороссийском порту «Кавказ»
- Минобороны РФ: «Центр» пресек прорыв полка «Скала» из окружения под Красноармейском
- Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 283 украинских БПЛА
- В РФ официально учредили День сварщика
- В Туапсе при атаке БПЛА ВСУ загорелись два иностранных судна
- В РФ нападение с ножом в поезде в Великобритании связали с миграционной политикой
- На Кубани обломки БПЛА ВСУ повредили многоквартирный дом в Туапсинском округе
- Правительство РФ выделило 430 млн рублей на жилье для инвалидов
- У подростка разорвало стенку желудка после челленджа с колой и ментосом
- «Minecraft» стал самой продаваемой игрой в истории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru