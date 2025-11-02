Минобороны РФ: «Центр» пресек прорыв полка «Скала» из окружения под Красноармейском

Подразделения российской группировки войск «Центр» пресекли попытку прорыва из окружения штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название – Покровск). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Окруженные в Красноармейске украинские военные начали сдаваться в плен

В военном ведомстве уточнили, что боевики 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ пытались прорваться на боевой бронированной машине в направлении населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики, однако все они были уничтожены.

В МО РФ также добавили, что подразделения 5-й мсбр 51-й армии сжали кольцо вокруг противника с востока, расширили контроль в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова (ДНР) и освободили 26 зданий.

Накануне в Минобороны России сообщали, что окруженные в Красноармейске украинские военные начали сдаваться в плен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

