МО: За ночь ПВО сбили 164 дрона ВСУ
Минувшей ночью 2 ноября российские силы ПВО ликвидировали 164 беспилотника ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что 39 украинских дронов были сбиты над Черным морем, 32 — над Краснодарским краем, 26 — над Крымом, 20 — над Брянской областью.
По данным Минобороны, по девять беспилотников ВСУ ПВО уничтожили над Волгоградским, Ростовским и Орловским регионами, шесть — над Липецким, пять — над Воронежским. Еще три дрона, добавили в ведомстве, сбили над Азовским морем, а по два — над Белгородской, Курской и Тульской областями.
Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе при атаке БПЛА ВСУ в порту были повреждены нефтеналивной танкер и инфраструктура терминала, передают «Известия».
