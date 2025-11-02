МО: За ночь ПВО сбили 164 дрона ВСУ

По данным Минобороны, по девять беспилотников ВСУ ПВО уничтожили над Волгоградским, Ростовским и Орловским регионами, шесть — над Липецким, пять — над Воронежским. Еще три дрона, добавили в ведомстве, сбили над Азовским морем, а по два — над Белгородской, Курской и Тульской областями.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе при атаке БПЛА ВСУ в порту были повреждены нефтеналивной танкер и инфраструктура терминала, передают «Известия».