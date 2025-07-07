Задержка сотен рейсов принесла аэропортам дополнительную прибыль
Рестораны и кафе внутри аэропортов получили большой поток клиентов, которые были вынуждены ждать своего рейса, заявил НСН гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев.
От массовых отмен и задержек рейсов пострадали авиакомпании, а аэропорты лишь получили дополнительную прибыль, заявил НСН гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев.
Коллапс в авиационном сообщении 5–6 июля может стоить российским авиакомпаниям 20 млрд рублей, подсчитали аналитики издания "Коммерсант". Издержки только из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трёх аэропортах оцениваются в 4–6 млрд рублей.
«Потери в основном у авиакомпаний, а аэропортам что от задержки рейсов? Только больше людей будут ходить по ресторанам-буфетам. Значит, какая-то дополнительная прибыль. Но два дня отмены для авиакомпаний не так чтобы критично. В конце концов, они этих пассажиров вывезли. Может быть, 5-10% только сдали билеты, так как это страшная волокита. А остальные улетели этими же рейсами, на которых они должны были улететь. Поэтому неудобства были в основном для пассажиров. Но для авиакомпании и системы управления воздушным движением это, конечно, было страшной неприятностью. Особенно для управления воздушным движением», - отметил он.
Также Горбачев не стал связывать отставку главы Минтранса Романа Старовойта с авиколлапсом.
«Нельзя сказать, что при Старовойте совсем ничего хорошего не происходило. Аэропорты развивались, деньги государственные выделялись. Нельзя сказать, что там был вообще коллапс. Между прочим, за прошлый год авиакомпании сработали с колоссальной прибылью, несмотря на все нюансы. Так отчитались Росавиация и Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта», - рассказал он.
Ранее политолог Евгений Минченко рассказал НСН, что отставка Старовойта, скорее всего, связана с его деятельностью на посту губернатора Курской области.
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