Коллапс в авиационном сообщении 5–6 июля может стоить российским авиакомпаниям 20 млрд рублей, подсчитали аналитики издания "Коммерсант". Издержки только из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трёх аэропортах оцениваются в 4–6 млрд рублей.

«Потери в основном у авиакомпаний, а аэропортам что от задержки рейсов? Только больше людей будут ходить по ресторанам-буфетам. Значит, какая-то дополнительная прибыль. Но два дня отмены для авиакомпаний не так чтобы критично. В конце концов, они этих пассажиров вывезли. Может быть, 5-10% только сдали билеты, так как это страшная волокита. А остальные улетели этими же рейсами, на которых они должны были улететь. Поэтому неудобства были в основном для пассажиров. Но для авиакомпании и системы управления воздушным движением это, конечно, было страшной неприятностью. Особенно для управления воздушным движением», - отметил он.

Также Горбачев не стал связывать отставку главы Минтранса Романа Старовойта с авиколлапсом.