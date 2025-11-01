В десяти регионах России сбили 98 дронов ВСУ

Российские средства ПВО нейтрализовали 98 беспилотников ВСУ над десятью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны.

«В период с 23:00 мск 31 октября до 07:00 1 ноября... перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.

Военные сбили 45 дронов в Белгородской области, 12 - в Самарской, 11 - в Московском регионе, по десять - в Воронежской и Ростовской областях. Кроме того, четыре беспилотника уничтожили над Тульской областью, по два - над Липецкой и Рязанской областями. Еще по одному БПЛА сбили в Курской и Калужской областях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, которые летели на столицу.

