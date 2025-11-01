В десяти регионах России сбили 98 дронов ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали 98 беспилотников ВСУ над десятью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны.
«В период с 23:00 мск 31 октября до 07:00 1 ноября... перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.
Военные сбили 45 дронов в Белгородской области, 12 - в Самарской, 11 - в Московском регионе, по десять - в Воронежской и Ростовской областях. Кроме того, четыре беспилотника уничтожили над Тульской областью, по два - над Липецкой и Рязанской областями. Еще по одному БПЛА сбили в Курской и Калужской областях.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, которые летели на столицу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следующий саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне
- В десяти регионах России сбили 98 дронов ВСУ
- СМИ назвали самый подорожавший в октябре в мире товар
- Вулин: Мир оказался на пороге ядерной войны
- В Аргентине сменился глава кабмина
- В Институте Пушкина назвали самое длинное слово в русском языке
- Песков: «Буревестник» является прорывом в сфере технологий и обороны
- Минобрнауки представило виды материальной поддержки студентов с детьми
- В Приморье запретили публиковать данные об атаках БПЛА
- Трамп заявил о невозможности выделить продовольственную помощь в связи с шатдауном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru