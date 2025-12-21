Ушла из жизни Наталия Рахманова - первая переводчица «Хоббита» на русский язык

Наталия Рахманова родилась 24 ноября 1930 года в Ленинграде в семье известного писателя и драматурга Леонида Рахманова. Она окончила английское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета и с конца 1950-х годов посвятила себя литературному переводу.

Ее дебютной работой стал перевод рассказа Клиффорда Саймака «Однажды на Меркурии» (1957). Однако настоящую славу Рахмановой принёс первый опубликованный в СССР перевод повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», вышедший в 1976 году. Этот перевод стал культурным событием, открывшим миллионам советских читателей мир Средиземья. Рахманова сознательно избегала чрезмерной адаптации и «русификации», стремясь максимально сохранить стиль, интонацию и атмосферу оригинала.

За долгую карьеру Наталия Рахманова перевела произведения многих классиков англоязычной литературы, включая Айзека Азимова, Агату Кристи, Герберта Уэллса, Редьярда Киплинга, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Уильяма Фолкнера и других.

