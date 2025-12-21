Власти Туниса задержали экипаж вертолёта Ми-26, состоящий из российских и белорусских граждан СМИ: администрация президента Франции Макрона приступила к проработке параметров возможного возобновления контактов с РФ В РФ опыт всегда ценится больше, чем новые идеи молодых В московском саду «Эрмитаж» будет представлен проект «Музыкальный театр в парке»