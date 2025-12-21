Ушков назвал неконструктивными предложения ЕС и Украины по урегулированию
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал неконструктивными предложения, которые Украина и Евросоюз вносят в обсуждаемый мирный план США по урегулированию украинского конфликта. Об этом Ушаков рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
По словам Ушакова, Россия сформирует свою позицию после того, как спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит о результатах переговоров в Майами. Дмитриев планирует вернуться в понедельник и лично проинформировать президента России Владимира Путина об итогах встреч в США.
Ранее Дмитриев заявлял, что переговоры в Майями проходят конструктивно.
