Ушков назвал неконструктивными предложения ЕС и Украины по урегулированию

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал неконструктивными предложения, которые Украина и Евросоюз вносят в обсуждаемый мирный план США по урегулированию украинского конфликта. Об этом Ушаков рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Дмитриев: Переговоры в Майями проходят конструктивно

По словам Ушакова, Россия сформирует свою позицию после того, как спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит о результатах переговоров в Майами. Дмитриев планирует вернуться в понедельник и лично проинформировать президента России Владимира Путина об итогах встреч в США.

Ранее Дмитриев заявлял, что переговоры в Майями проходят конструктивно.

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
