Авиаэксперт объяснил, почему московские аэропорты работали при атаке БПЛА
Сейчас работают системы раннего обнаружения БПЛА, то есть если раньше они могли долететь ближе, то теперь сбиваются на территории ближайшего Подмосковья, заявил НСН Павел Герасимов.
Если вводится план «Ковер», это не значит, что беспилотники летают над аэропортами или рядом, но работа средств ПВО может в перспективе накладываться на глиссаду - траекторию полёта. Об этом НСН рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
В результате атаки дронов на Москву, которая началась еще 22 сентября в 19:00 и продолжалась всё утро 23 сентября, аэропорт «Шереметьево» закрывался на 4 часа. Остальные аэропорты не закрывались - сообщений Росавиации об этом не было. При этом во «Внуково», например, были задержки рейсов. И хотя сбиты более 20 беспилотников, Герасимов отметил, что не было необходимости полностью закрывать все аэропорты Москвы.
«Глиссада и направление атаки дронов в конкретный промежуток времени подразумевала закрытие в основном запада-северо-запада и северной зоны вокруг Москвы. Поэтому юг, где располагается «Жуковский» и «Домодедово», был не так подвержен этим ограничениям. Полное закрытие аэропортов возможно, но это зависит от того, где находятся объекты, как близко они к городу и к линии обороны Москвы. Почему сейчас страдает север и запад? У нас работают системы раннего обнаружения этих БПЛА, то есть если раньше они могли долететь ближе, то теперь они сбиваются на территории ближайшего Подмосковья: в районе Истры, Одинцовского района. Получается, что закрывается радиус работы средств ПВО, а перспективное направление БПЛА определяется системой и накладывается на глиссаду. Это не значит, что данные объекты находятся над аэропортом или рядом. У каждого аэропорта есть зона ожидания. Например, «Шереметьево» находится над Одинцово. Если БПЛА сбивают в Одинцово, естественно, туда невозможно направлять суда», - рассказал он.
Также Герасимов прокомментировал разошедшийся по Telegram-каналам ролик экстремально низкого пролета самолета над многоэтажками в Новой Москве.
«Я видел этот ролик. Этот самолёт направлялся в сторону Чкаловского, который, судя по всему, тоже был закрыт. Самолёт находился вне зоны детекции, в теплокрасном цифровом поле, то есть никакие системы контроля не могли обнаружить его. Скорее всего, это была мера безопасности для оперативной отработки ПВО. Возможно, у него могло не быть достаточно топлива, чтобы подниматься наверх в зону ожидания или уходить на другой аэродром. Поэтому, скорее всего, он снизился, чтобы не препятствовать работе систем», - объяснил он.
По данным Mash, этот самолёт в итоге посадили во Внуково, то есть в противоположной от Чкаловского стороне от МКАД.
Несмотря на то, что три аэропорта Московского авиаузла не закрывались, а Шереметьево работает с часу ночи, есть массовые задержки и отмены рейсов. К полудню 23 сентября больше 80 рейсов отменены в аэропорту Шереметьево, более 20 рейсов задержаны во Внуково.
Сегодня утром в Минобороны отчитались о сбитии 69 дронов ВСУ над десятью регионами России - с полуночи и до 7:00, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
