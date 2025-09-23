Если вводится план «Ковер», это не значит, что беспилотники летают над аэропортами или рядом, но работа средств ПВО может в перспективе накладываться на глиссаду - траекторию полёта. Об этом НСН рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

В результате атаки дронов на Москву, которая началась еще 22 сентября в 19:00 и продолжалась всё утро 23 сентября, аэропорт «Шереметьево» закрывался на 4 часа. Остальные аэропорты не закрывались - сообщений Росавиации об этом не было. При этом во «Внуково», например, были задержки рейсов. И хотя сбиты более 20 беспилотников, Герасимов отметил, что не было необходимости полностью закрывать все аэропорты Москвы.

«Глиссада и направление атаки дронов в конкретный промежуток времени подразумевала закрытие в основном запада-северо-запада и северной зоны вокруг Москвы. Поэтому юг, где располагается «Жуковский» и «Домодедово», был не так подвержен этим ограничениям. Полное закрытие аэропортов возможно, но это зависит от того, где находятся объекты, как близко они к городу и к линии обороны Москвы. Почему сейчас страдает север и запад? У нас работают системы раннего обнаружения этих БПЛА, то есть если раньше они могли долететь ближе, то теперь они сбиваются на территории ближайшего Подмосковья: в районе Истры, Одинцовского района. Получается, что закрывается радиус работы средств ПВО, а перспективное направление БПЛА определяется системой и накладывается на глиссаду. Это не значит, что данные объекты находятся над аэропортом или рядом. У каждого аэропорта есть зона ожидания. Например, «Шереметьево» находится над Одинцово. Если БПЛА сбивают в Одинцово, естественно, туда невозможно направлять суда», - рассказал он.