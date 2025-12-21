14 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

По данным МЧС в микроавтобусе находилось 7 детей и 3 взрослых, в легковом - 4 человека, в том числе 4-летний ребёнок и 17-летний подросток.

Авария случилась на 67-м километре автодороги Ижевск - Ува. По предварительной версии, 69-летний водитель микроавтобуса марки «ГАЗ» при выполнении обгона в запрещенном месте выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Changan, за рулем которого находился 37-летний мужчина.

Ранее семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



