14 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии
14 человек пострадали в столкновении школьного автобуса с легковым автомобилем в Удмуртии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
По данным МЧС в микроавтобусе находилось 7 детей и 3 взрослых, в легковом - 4 человека, в том числе 4-летний ребёнок и 17-летний подросток.
Авария случилась на 67-м километре автодороги Ижевск - Ува. По предварительной версии, 69-летний водитель микроавтобуса марки «ГАЗ» при выполнении обгона в запрещенном месте выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Changan, за рулем которого находился 37-летний мужчина.
Ранее семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
