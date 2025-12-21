Швеция задержала российский контейнеровоз Adler
Шведские таможенники и сотрудники береговой охраны задержали российский контейнеровоз Adler. Об этом сообщает Expressen со ссылкой на таможню.
Как сообщил пресс-секретарь таможенной службы Мартин Хёглунд, таможенный контроль еще не завершен, поэтому о результатах говорить рано. По его словам, причиной проверки стало отсутствие обязательной таможенной декларации.
Уточняется, что шведские представители поднялись на борт судна после того, как оно в ночь на 21 декабря встало на якорь в территориальных водах Швеции у города Хёганес.
Судно вышло из Санкт-Петербурга 15 декабря.
Adler ходит под флагом России (ранее — под флагом ОАЭ) и принадлежит (по данным Expressen и SVT) компании M Leasing LLC, которая находится под санкциями ЕС и США.
Ранее Евросоюз включил в антироссийские санкции еще 41 нефтяной танкер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
