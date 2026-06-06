Россия в ООН объяснила, что такое «житие» и «лепота»

Постоянное представительство России при ООН на торжественном мероприятии по случаю Дня русского языка рассказало гостям, что такое «лепота». Об этом сообщает РИА Новости.

День русского языка отмечают 6 июня. Кроме того, в 2026 году исполняется 225 лет со дня рождения писателя и лексикографа Владимира Даля, в честь этого российская миссия организовала в ООН выставку.

Гостей мероприятия поприветствовал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он выразил надежду, что встреча «позволит каждому открыть для себя что-то новое».

«А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно», — сказал дипломат.

Миссия подготовила экспозицию, где объяснила по-английски значение слов «зиждить», «житие» и «лепота».

Между тем аналитики книжного сервиса «Литрес» и магазина приложений RuStore накануне Дня русского языка и дня рождения поэта Александра Пушкина отметили существенный рост интереса россиян к изучению родного языка.

