Россия в ООН объяснила, что такое «житие» и «лепота»
Постоянное представительство России при ООН на торжественном мероприятии по случаю Дня русского языка рассказало гостям, что такое «лепота». Об этом сообщает РИА Новости.
День русского языка отмечают 6 июня. Кроме того, в 2026 году исполняется 225 лет со дня рождения писателя и лексикографа Владимира Даля, в честь этого российская миссия организовала в ООН выставку.
Гостей мероприятия поприветствовал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он выразил надежду, что встреча «позволит каждому открыть для себя что-то новое».
«А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно», — сказал дипломат.
Миссия подготовила экспозицию, где объяснила по-английски значение слов «зиждить», «житие» и «лепота».
Между тем аналитики книжного сервиса «Литрес» и магазина приложений RuStore накануне Дня русского языка и дня рождения поэта Александра Пушкина отметили существенный рост интереса россиян к изучению родного языка.
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