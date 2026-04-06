Аналитик Леонков рассказал, к чему приведет нехватка солдат в ВСУ

Нехватка солдат в украинских Вооружённых силах (ВСУ) приведёт к «закрытию проекта «Украина». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Комментируя публикации британских СМИ, в которых говорится о фактической нехватки в ВСУ около двух миллионов человек, он указал, что ставка на наёмников и мобилизация женщин ситуацию не исправит, так как «требуются квалифицированные бойцы, каких на Украине практически не осталось».

«Констатация того, что Украина не может мобилизовать... это, наверное, один из первых шагов, связанных с тем, что проект «Украина» могут закрыть по ненадобности, так как он перестает приносить эффективность», — отметил эксперт.

Леонков добавил, что из-за конфликта с Ираном Украина отходит для США на второй план.

Ранее доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков заявил, что Вооружённые силы РФ могут полностью разгромить ВСУ в течение трёх месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВоеннослужащиеВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры