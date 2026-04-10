В Госдуму внесут законопроект об ограничении информации о нападениях в школах
Законопроект, направленные на ограничение распространения информации о нападениях в школах, внесут на рассмотрение в Госдуму в ближайшие дни. Об этом пишет RT.
Как заявил глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, работа над данной инициативой велась несколько лет, предложение уже «согласовано с правительством и администрацией президента».
«Часто журналисты... в погоне за хайпом... начинают героизировать преступников, вдохновляя тех, у кого слабая психика, повторять за ними... это надо корректировать», - указал депутат.
Ранее в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявили, что намерены добиваться введения ответственности для блогеров и журналистов за публикацию видео с нападениями в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Шохин: Один из бизнесменов пообещал сделать крупный добровольный взнос в бюджет
- Дизайнер Гуляев объяснил причины ухода Стефано Габбана из Dolce & Gabbana
- Россиянам объяснили, как реанимировать превратившийся в «кирпич» смартфон
- В Госдуму внесут законопроект об ограничении информации о нападениях в школах
- СМИ: Глава Белгородской области Гладков может занять пост замминистра
- Экс-замминистра обороны РФ Павла Попова приговорили к 19 годам колонии
- Ресторатор обвинил создателей дорогих куличей в хайпе
- Союз потребителей назвал стоимость набора для кулича
- Два человека погибли при взрыве на складе во Владикавказе
- «Косметикой» не обойдёшься: Блокировка Telegram понизила рейтинги Путина и правительства