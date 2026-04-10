В Госдуму внесут законопроект об ограничении информации о нападениях в школах

Как заявил глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, работа над данной инициативой велась несколько лет, предложение уже «согласовано с правительством и администрацией президента».

«Часто журналисты... в погоне за хайпом... начинают героизировать преступников, вдохновляя тех, у кого слабая психика, повторять за ними... это надо корректировать», - указал депутат.

Ранее в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявили, что намерены добиваться введения ответственности для блогеров и журналистов за публикацию видео с нападениями в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

