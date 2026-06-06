Умер аргентинский рок-музыкант Индио Солари
Аргентинский музыкант, экс-лидер одной из самых популярных в стране рок-групп Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota Индио Солари умер на 78-м году жизни. Об этом сообщили в соцсетях представители артиста.
По предварительным данным, Солари умер из-за инсульта. Известно, что в 2016 году у артиста диагностировали болезнь Паркинсона.
Прощание с Индио Солари запланировано на 7 июня.
Группа Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota существовала в 1976-2001 годах. После распада коллектива Солари начал выступать со своей новой группой Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
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