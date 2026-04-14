В Турции при нападении ученика на лицей пострадали 17 человек
Вооруженный ученик совершил нападение на профессионально-технический лицей в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции. Об этом сообщает газета Sabah.
По ее данным, учащийся ворвался в учреждение с дробовиком.
«В результате инцидента пострадали 17 человек, в том числе 12 учеников и трое учителей», - отмечает издание.
Как пишет газета, ученик покончил с собой. Ведется расследование инцидента.
Ранее в школе в Челябинске ученик устроил стрельбу, ранив девочку, пишет Ura.ru. После ЧП возбудили уголовные дела о покушении на убийство двух или более лиц, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.
