Над Ленинградской областью сбили 25 БПЛА
6 июня 202605:56
Юлия Савченко
Военные уничтожили 25 беспилотников в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
В ночь на 6 июня в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена беспилотная опасность.
«Над... областью сбиты 25 БПЛА», — написал он в мессенджере «Макс».
Как уточнил губернатор, отражение атаки продолжается.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника, летевших на столицу.
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