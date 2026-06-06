Над Ленинградской областью сбили 25 БПЛА

Военные уничтожили 25 беспилотников в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

В ночь на 6 июня в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена беспилотная опасность.

«Над... областью сбиты 25 БПЛА», — написал он в мессенджере «Макс».

Как уточнил губернатор, отражение атаки продолжается.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника, летевших на столицу.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиЛенинградская Область

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