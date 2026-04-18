В Оренбургской области задержали напавшего на полицейских мужчину

Мужчину, который при задержании убил одного полицейского и ранил еще троих, задержали в Оренбургской области. Об этом написала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем канале в Мах.

Напавший на полицейских под Оренбургом оказался должником МФО

«Нарядом Госавтоинспекции злоумышленник был обнаружен и блокирован в районе села Белошапка», - указала она.

Ожидается прибытие Росгвардии и следственно-оперативной группы.

Как напомнила представитель МВД, 16 апреля сотрудники отдела полиции № 3 управления МВД «Орское» выехали в поселок Аккермановка для задержания находившегося в федеральном розыске мужчины. Увидев правоохранителей, злоумышленник открыл по ним стрельбу из огнестрельного оружия. В результате погиб один полицейский, трое были ранены. После ЧП возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
