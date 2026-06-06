СМИ: НАТО обсуждает новые денежные обязательства по военной помощи Украине

Государства НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на 70 млрд евро. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов стран-членов альянса.

«Страны НАТО рассматривают возможность нового обязательства по военному финансированию Украины... которое будет обнародовано во время саммита альянса в Анкаре в следующем месяце», - отмечает издание.

Предложение было озвучено Германией в прошлом месяце. По данным источников, 30 млрд евро планируют привлечь из согласованного ранее кредита Киеву в 90 млрд евро. Оставшиеся средства выделят в рамках двусторонних обязательств.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине в 2026 году перечислят 28,3 млрд евро на военные нужды.

