СМИ: На Украине начали готовить мобилизацию для женщин
29 марта 202612:13
На Украине власти готовят мобилизацию женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.
Отмечается, что в стране появилась социальная реклама с призывом к мобилизации женской половины населения и к участию женщин в защите Украины.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ВС РФ для выполнения всех боевых задач в рамках СВО достаточно граждан, заключивших контракт с Минобороны, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
