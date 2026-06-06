Долина рассказала, когда откроет свой джаз-клуб
Певица, народная артистка России Лариса Долина планирует открыть собственный джаз-клуб к своему дню рождения. Об этом исполнительница рассказала РИА Новости.
Долина отметит день рождения 10 сентября, певице исполнится 71 год.
Артистка поделилась, что ранее уже планировала открытие клуба, однако не успевала по срокам.
«Я думаю, что осенью. Может быть, к моему дню рождения», - заявила Долина.
Певица уже придумала название для клуба - «Джаз Land». При этом исполнительница отметила, что в последнем слове зашифровано ее имя - Лариса Александровна Долина.
Ранее народная артистка рассказала, что ведет переговоры о создании фильма или сериала, основанного на ее биографии.
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