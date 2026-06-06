Депутат Нилов предложил сделать 1 июля официальным Днем ветеранов боевых действий
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал закрепить на федеральном уровне День ветеранов боевых действий, который неофициально отмечают 1 июля. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
Как отметил парламентарий, посвященный советским и российским участникам вооруженных конфликтов после 1945 года день установлен почти в половине субъектов РФ. В регионах предлагают установить дату на федеральном уровне.
«Если 1 июля уже стало неформальным, неофициальным, но праздничным днем, когда собираются, проводятся мероприятия, возлагают цветы, венки, проходят маршем, вспоминают, организовывают встречи участников различных горячих точек... это нужно сделать», - заявил Нилов.
При этом он уточнил, что речи о введении дополнительного выходного дня не идет.
Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предложил сделать Международный день защиты детей 1 июня нерабочим праздничным днем для родителей с несовершеннолетними детьми.
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