Над Россией за ночь сбили 376 украинских дронов
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над регионами России более 370 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указано в сообщении.
Военные сбили дроны ВСУ над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской областями, а также в Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Московским регионом, Крымом, Абхазией, водами Азовского и Черного морей.
Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в регионе сбили 25 беспилотников.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Над Россией за ночь сбили 376 украинских дронов
- Россия в ООН объяснила, что такое «житие» и «лепота»
- СМИ: НАТО обсуждает новые денежные обязательства по военной помощи Украине
- Додик заявил о договоренностях, достигнутых с Путиным
- Над Ленинградской областью сбили 25 БПЛА
- Депутат Нилов предложил сделать 1 июля официальным Днем ветеранов боевых действий
- Умер аргентинский рок-музыкант Индио Солари
- Минфин: В России каждый третий имеет финансовую подушку на три месяца
- Долина рассказала, когда откроет свой джаз-клуб
- Пасечник: В ЛНР из-за действий ВСУ повреждено 40 тысяч гектаров лесов