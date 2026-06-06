Над Россией за ночь сбили 376 украинских дронов

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над регионами России более 370 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указано в сообщении.

Военные сбили дроны ВСУ над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской областями, а также в Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Московским регионом, Крымом, Абхазией, водами Азовского и Черного морей.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в регионе сбили 25 беспилотников.

