В 2025 году на одного школьного педагога-психолога в среднем по России приходился 501 обучающийся, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Министерства просвещения. При этом, согласно примерному штатному нормативу от июня 2025 года на каждые 300 обучающихся нужна одна должность педагога-психолога. Мирясова отметила, что в некоторых школах ставка психолога вовсе не закрыта.

«Нехватка психологов в школах объясняется низкими зарплатами и плохими условиями труда. Есть фонд оплаты труда и есть обязанность доводить зарплаты учителей до средней по региону. Ставки психолога удобно раздавать учителям, как дополнительную работу. Например, учитель математики может быть психологом на полставки. Либо социальный педагог может работать психологом на полставки. Зарплата на одного сотрудника таким образом повышается, а нормальной психологической работы не ведется. Еще одна история – когда просто не выставляют вакансии психологов. Деньги остаются в фонде оплаты труда и их можно выплатить в виде премий. Директоров не сильно за это наказывают», - сообщила она.