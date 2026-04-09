Дело не в психологах: Почему школа не справляется с девиантным поведением
Только достойная оплата труда позволит привлечь к школу грамотных психологов, однако в работе с проблемными учениками нельзя рассчитывать лишь на одного специалиста, заявила НСН Ольга Мирясова.
Школы нередко отказываются от трудоустройства отдельного специалиста на ставку психолога-педагога, а если такой специалист все же работает в учреждении, отчеты и профориентация забирают слишком много времени, рассказала НСН оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.
В 2025 году на одного школьного педагога-психолога в среднем по России приходился 501 обучающийся, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Министерства просвещения. При этом, согласно примерному штатному нормативу от июня 2025 года на каждые 300 обучающихся нужна одна должность педагога-психолога. Мирясова отметила, что в некоторых школах ставка психолога вовсе не закрыта.
«Нехватка психологов в школах объясняется низкими зарплатами и плохими условиями труда. Есть фонд оплаты труда и есть обязанность доводить зарплаты учителей до средней по региону. Ставки психолога удобно раздавать учителям, как дополнительную работу. Например, учитель математики может быть психологом на полставки. Либо социальный педагог может работать психологом на полставки. Зарплата на одного сотрудника таким образом повышается, а нормальной психологической работы не ведется. Еще одна история – когда просто не выставляют вакансии психологов. Деньги остаются в фонде оплаты труда и их можно выплатить в виде премий. Директоров не сильно за это наказывают», - сообщила она.
Собеседница НСН также отметила, что текущий уровень нагрузки, который ложится на плечи школьных психологов, лишает их возможности посвящать много времени индивидуальной работе с детьми.
«Работники работают за зарплату. Если она будет достойная, в школу придут нормальные психологи. Хотелось бы, чтобы работа психологов не сводилось к составлению отчетов. Специалистам вверяют разные мероприятия, профориентацию, тестирование. Пока психолог этих 300 человек оттестирует и напишет отчеты по результатам тестов, времени на работу с детьми, у которых есть проблемы, остается мало. В идеале нужен не один психолог на 300 детей, а гораздо больше», - уточнила Мирясова.
По ее словам, некоторым детям может быть недостаточно лишь работы с педагогом-психологом в школе.
«Нельзя рассчитывать только на психологов. Если у ребенка психиатрия или сложное девиантное поведение, должна быть комплексная работа специалистов. В целях профилактики ребенку могут вменять обязательное посещение внешних учреждений, специальных центров. Там разбирается группа специалистов. В школе, как правило, слишком много детей, она не может справиться с такими ситуациями. Бывают случаи, когда нужно дополнительное обследование у медиков. Иногда отклонения в поведении вызваны медицинскими причинами, не обязательно психиатрическими. Иногда нужна работа с семьей в целом. Это очень сложная проблема, и только увеличением штата психологов решить ее невозможно», - объяснила она.
Ранее заслуженный учитель РФ, академик Российской академии образования Евгений Ямбург заявил НСН, что сегодня учителю мало быть просто учителем, он должен владеть основами детской психологии, дефектологии и даже психиатрии. Он также отметил, что причина агрессии сегодняшних школьников кроется в их психологическом нездоровье и постоянном стрессе, для правильной работы с такими детьми и выявления тревожных симптомов нужно восстанавливать медико-психолого-педагогические службы.
