В Турции девять человек погибли при стрельбе в школе

Он рассказал, что трагедия произошла в средней школе имени Айсер Чалык. В результате инцидента были ранены 13 человек, шестеро из них - в тяжелом состоянии.

Стрелком является 14-летний учащийся восьмого класса образовательного учреждения. Установлено, что оружие подросток взял у своего отца - отставного сотрудника управления безопасности. Мужчина был задержан.

Ранее в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции вооруженный ученик совершил нападение на профессионально-технический лицей и ранил 17 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».