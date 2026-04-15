В Турции девять человек погибли при стрельбе в школе
Учитель и восемь учеников погибли в результате стрельбы в школе турецкого города Кахраманмараш. Об этом журналистам заявил глава МВД Турции Мустафа Чифтчи.
Он рассказал, что трагедия произошла в средней школе имени Айсер Чалык. В результате инцидента были ранены 13 человек, шестеро из них - в тяжелом состоянии.
Стрелком является 14-летний учащийся восьмого класса образовательного учреждения. Установлено, что оружие подросток взял у своего отца - отставного сотрудника управления безопасности. Мужчина был задержан.
Ранее в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции вооруженный ученик совершил нападение на профессионально-технический лицей и ранил 17 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
