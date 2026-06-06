Додик заявил о договоренностях, достигнутых с Путиным

Лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик рассказал, что достиг неких договоренностей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил РИА Новости.

Как напомнил Додик, он встречался с Путиным в Москве в мае во время празднования Дня Победы.

«Там были достигнуты договоренности о некоторых вещах», - поделился политик.

Ранее Додик заявил, что Владимир Путин дает надежду России и всей цивилизации.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры