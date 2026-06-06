Додик заявил о договоренностях, достигнутых с Путиным
6 июня 202606:28
Юлия Савченко
Лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик рассказал, что достиг неких договоренностей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил РИА Новости.
Как напомнил Додик, он встречался с Путиным в Москве в мае во время празднования Дня Победы.
«Там были достигнуты договоренности о некоторых вещах», - поделился политик.
Ранее Додик заявил, что Владимир Путин дает надежду России и всей цивилизации.
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