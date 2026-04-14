Во Владикавказе мужчина напал на букмекерскую контору
Вооруженный мужчина напал на букмекерскую контору во Владикавказе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Северной Осетии.
«По предварительной информации, мужчина с ножом вошел в помещение букмекерской конторы и стал угрожать ее работникам», - сообщили агентству.
На место прибыли правоохранители и задержали злоумышленника, во время задержания мужчина был ранен.
Как пишет Telegram-канал SHOT, нападавший проиграл на ставках крупную сумму и попытался вернуть деньги. Мужчина ворвался в здание, напал на сотрудницу конторы и ранил ее. Пострадавшей, а также самому нападавшему оказывают медицинскую помощь.
Ранее в Турции ученик напал с дробовиком на профессионально-технический лицей в провинции Шанлыурфа, пострадали 17 человек.
