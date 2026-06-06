Минфин: В России каждый третий имеет финансовую подушку на три месяца
Каждый третий житель России имеет финансовую подушку безопасности как минимум на три месяца. Об этом рассказал заместитель министра финансов Павел Кадочников в беседе с ТАСС .
Как отметил замглавы Минфина, финансовая грамотность граждан растет. Уже примерно 70% россиян ведут семейный бюджет, а 56% - ставят долгосрочные финансовые цели.
«Каждый третий россиянин располагает финансовой подушкой безопасности в размере не менее трех месяцев расходов. За год этот показатель вырос с 27% до 34%», - отметил Кадочников.
Кроме того, 77% россиян в последний год предпринимали какие-либо действия по сбережению средств. Замминистра указал, что это свидетельствует о формировании более ответственного и осознанного финансового поведения, а в конечном итоге положительно повлияет на благополучие семей и устойчивость экономики.
Ранее экономист Кирилл Щербаков заявил, что размер финансовой подушки в 2026 году должен позволить обеспечить базовые расходы семьи в течение как минимум четырех месяцев.
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