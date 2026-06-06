Брестская крепость и Мамаев курган могут войти в список ЮНЕСКО

Брестскую крепость и Мамаев курган могут включить в Список всемирного наследия ЮНЕСКО ориентировочно к 2030 году. Об этом рассказал директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Александр Коркотадзе.

По его словам идея о внесении объекта в список ЮНЕСКО возникла более 20 лет назад.

«За последние два года мы совместно с Мамаевым курганом подготовили материалы для включения в предварительный список. Эксперты ЮНЕСКО, изучив подготовленные досье, приедут и на месте ознакомятся с объектами», - заявил Коркотадзе в беседе с ТАСС.

Согласно пошаговому плану, решение о включении мемориалов в список будет принято примерно к 2030 году. По словам Коркотадзе, важно, чтобы во всем мире больше знали о вкладе СССР в победу над фашизмом и о геноциде советских народов.

Ранее геопарк «Торатау» в Башкирии включили в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

