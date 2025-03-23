Смерть и взрывы: ВСУ атаковали регионы РФ
23 марта в Ростовской области в результате атаки БПЛА ВСУ погиб один человек.
ВСУ вновь обстреляли российские регионы беспилотниками. В Ростовской области в результате атаки погиб человек. В других областях сообщается о повреждении зданий.
АТАКА НА РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
Ночью 23 марта ВСУ беспилотниками атаковали шесть районов Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что массированная атака БПЛА была отражена в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах области.
В своем Telegram-канале он написал, что обломки сбитых украинских дронов рухнули на землю, в результате чего в Тарасовском районе в хуторе Каюковка был поврежден один из частных домов. Во время ЧП никто не пострадал, добавил чиновник.
Однако позже стало известно, что в Ростовской области на трассе Морозовск—Цимлянск при атаке БПЛА ВСУ загорелся автомобиль. Слюсарь объявил, что в результате этого погиб один человек. В настоящий момент его личность устанавливается. На место ЧП выехали правоохранительные органы и сотрудники МЧС.
До этого вечером 21 марта в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника в одном из многоквартирных домов произошел взрыв. В результате ЧП пострадали два человека. Их доставили в больницу с резаными ранами. Юрий Слюсарь сообщил, что дроны были ликвидированы в Миллеровском и Шолоховском районах.
«В Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа», - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне стало известно, что число поврежденных после атаки украинского беспилотника квартир в Ростове-на-Дону выросло до 16, передает RT.
«По уточненным данным, в ходе осмотра было выявлено 16 поврежденных квартир — выбиты стекла и рамы на нескольких этажах. В этих квартирах завершена установка теплового контура, выполнены обмеры и направлены размеры для изготовления оконных блоков», — написал мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
АТАКА НА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
Ночью 23 марта ВСУ атаковали беспилотниками еще шесть регионов РФ. Telegram-канал «Shot» со ссылкой на местных жителей писал, что в Калаче-на-Дону Волгоградской области произошло несколько взрывов. Сообщалось, что в городе, расположенном примерно в 66 км от Волгограда, сработала система противовоздушной обороны. Местные жители рассказали каналу, что слышали минимум два взрыва и звуки пролетающих БПЛА.
По предварительной информации, дроны ВСУ двигались через Морозовск, Суровикино и Калач-на-Дону из Ростовской области на низкой высоте. Отмечалось, что силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к местному нефтеперерабатывающему заводу. Позже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что над Волгоградом и рядом других населенных пунктов региона были уничтожены несколько дронов.
«На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет», - говорится в Telegram-канале местной администрации.
На фоне атаки БПЛА аэропорт Волгограда временно приостановил свою работу. Аналогичная мера была введена и в воздушном хабе Саратова. Однако позже ограничения были сняты.
«Shot» писал, что ночью 23 марта в Астраханской области над Ахтубинском тоже раздалось несколько взрывов. По словам местных жителей, после пяти утра было слышно минимум четыре хлопка и были видны красные вспышки в небе. Врио главы Ахтубинска Александр Сиваков в 4:41 утра в своем Telegram-канале предупреждал о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов.
«В настоящий момент все службы работают в штатном режиме. Есть фиксация осколков. Имеются частичные повреждения зданий. Принимаются все необходимые меры безопасности», - написал он позже.
Всего по данным Министерства обороны России, минувшей ночью дежурные средства ПВО ликвидировали и перехватили 59 беспилотников ВСУ. В ведомстве сообщили, что 29 дронов были уничтожены над Ростовской областью, 20 — над Астраханской, по три — над Воронежской и Волгоградской, два — над Крымом и по одному — над Курским и Саратовским регионами.
Ранее, 15 марта, после «согласия» со стороны Украины прекратить огонь ВСУ выпустили по регионам РФ свыше 120 БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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