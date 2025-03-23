Смерть и взрывы: ВСУ атаковали регионы РФ

АТАКА НА РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Ночью 23 марта ВСУ беспилотниками атаковали шесть районов Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что массированная атака БПЛА была отражена в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах области.

В своем Telegram-канале он написал, что обломки сбитых украинских дронов рухнули на землю, в результате чего в Тарасовском районе в хуторе Каюковка был поврежден один из частных домов. Во время ЧП никто не пострадал, добавил чиновник.

Однако позже стало известно, что в Ростовской области на трассе Морозовск—Цимлянск при атаке БПЛА ВСУ загорелся автомобиль. Слюсарь объявил, что в результате этого погиб один человек. В настоящий момент его личность устанавливается. На место ЧП выехали правоохранительные органы и сотрудники МЧС.