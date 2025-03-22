«Слон в комнате»: В США задались вопросом о статусе новых территорий РФ
По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, главным вопросом в украинском конфликте остается статус Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
На фоне разговоров о прекращении огня на Украине еще более остро встал вопрос о статусе Крыма и новых российских регионов. На Западе пока стараются не говорить о том, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области точно стали Россией, но признают, что этот вопрос является ключевым в рамках конфликта. При этом в Кремле заявляют, что одним из условий окончания спецоперции остается признание этих территорий российскими. Между тем, некоторые аналитики считают, что вопрос освобождения Одессы должен стать центральной стратегической целью России.
ВОПРОС КРЫМА И НОВЫХ РЕГИОНОВ РФ
Накануне спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что главным вопросом в украинском кризисе остается статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожского и Херсонского регионов. Он заметил, что Россия де-факто контролирует эти территории. Однако вопрос, по его словам, в том, признает ли мир их российскими.
«Прежде всего, я думаю, что самой большой проблемой в этом конфликте являются четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Это русскоязычные регионы. Да, там прошли референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под управлением России. Да, я считаю, что это ключевой вопрос конфликта. Именно это должно быть урегулировано в первую очередь, и у нас идут очень позитивные переговоры на эту тему. Это как слон в комнате. Слон в комнате — это конституционные вопросы внутри Украины, касающиеся того, что они могут уступить в плане территорий. Сможет ли Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский – прим. НСН) политически выжить, если признает это?» - сказал Уиткофф.
До этого президент России Владимир Путин в ходе закрытой части XXXIV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что признание Крыма в составе РФ и независимости Луганской и Донецкой народных республик могло предотвратить начало спецоперации. Участники встречи рассказали спецкору издания «Коммерсантъ», что в настоящий момент на переговорах по урегулированию украинского конфликта речь идет о том, что находящиеся под контролем российских военных территории не могут быть переданы Киеву. В то же время Россия может потребовать признания за собой Крыма и Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Если это произойдет в ближайшее время, Россия... не станет претендовать на Одессу и другие территории, сейчас принадлежащие Украине», - говорится в материале.
В состав России ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли по итогам референдумов, которые были проведены в этих регионах с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, прошедшего в марте 2014 года, на фоне госпереворота на Украине. В референдуме приняли участие свыше 80% имевших право голоса жителей полуострова, а за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев.
В июне 2024 года Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, которое предполагает признание статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России.
СТАТУС ОДЕССЫ
При этом на фоне разговоров о перемирии и прекращении огня на Украине встает вопрос и об украинских территориях, на которых проживает большое количество русскоязычного населения. Так, накануне бразильский аналитик Лукас Лейроз в беседе с итальянским изданием «L'AntiDiplomatico» заявил, что Одесса имеет решающее историческое значение и жизненно важную актуальность в контексте украинского конфликта, а ее освобождение должно быть не просто военной целью, а центральной стратегической целью России. По его словам, для Москвы освобождение Одессы означает больше, чем военная победа: это возможность восстановить достоинство жертв и вновь заявить о необходимости справедливости.
«Одесса стала символом неспособности украинского правительства защитить своих граждан, и ее освобождение может стать решающим шагом на пути к искоренению националистического экстремизма на постсоветском пространстве», - сказал Лейроз.
На этой неделе издание «New York Times» со ссылкой на помощников Владимира Зеленского писало, что в Киеве опасаются того, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе. Как отмечал сам российский лидер Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Он также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН также заметил, что российским военным не нужно останавливаться на освобождении Курской области, а стоит идти дальше, в том числе освобождая Одессу.
«Я бы не останавливался на Курской области, шел бы дальше. Надо освободить Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Это все — Новороссия, эти территории не имеют никакого отношения к Украине. У нас хватит сил, чтобы туда рвануть», - заявил он.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с НСН подчеркнул, что перемирие на Украине возможно, только если киевский режим полностью выведет войска со всей территории России, включая новые регионы.
«С первого дня перемирия (речь о 30-дневном перемирии, на которое согласились в Киеве после предложения США – прим. НСН) батальоны Украины должны покинуть территорию РФ: и Запорожскую, и Херсонскую область, а также Донецкую и Луганскую республики, то есть полное освобождение нашей территории, а не только там, где мы сейчас наступаем. Только тогда можно говорить о полном прекращении огня и о необходимости садиться за стол переговоров с украинской властью. Если не брать во внимание разговоры о временном прекращении огня, мы будем освобождать те территории, где русские люди терпят унижения. Сегодня мы уже частично находимся на территории Сумской области, Харьковской области, где проживает 90% русских», - заметил он.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США не мешкать и признать де-юре российский статус Крыма, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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