ВОПРОС КРЫМА И НОВЫХ РЕГИОНОВ РФ

Накануне спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что главным вопросом в украинском кризисе остается статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожского и Херсонского регионов. Он заметил, что Россия де-факто контролирует эти территории. Однако вопрос, по его словам, в том, признает ли мир их российскими.

«Прежде всего, я думаю, что самой большой проблемой в этом конфликте являются четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Это русскоязычные регионы. Да, там прошли референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под управлением России. Да, я считаю, что это ключевой вопрос конфликта. Именно это должно быть урегулировано в первую очередь, и у нас идут очень позитивные переговоры на эту тему. Это как слон в комнате. Слон в комнате — это конституционные вопросы внутри Украины, касающиеся того, что они могут уступить в плане территорий. Сможет ли Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский – прим. НСН) политически выжить, если признает это?» - сказал Уиткофф.