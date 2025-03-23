СМИ: Над Волгоградом произошли взрывы
23 марта 202504:01
Жители Волгограда сообщили о пяти мощных взрывах над городом, сообщает Telegram-канал Mash.
Самые сильные очевидцы слышали в Краснооктябрьском районе. Предварительно, работает система ПВО.
Днем ранее в Ростове-на-Дону два человека пострадали при взрыве в многоэтажке из-за БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru