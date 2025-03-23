СМИ: Над Волгоградом произошли взрывы

Жители Волгограда сообщили о пяти мощных взрывах над городом, сообщает Telegram-канал Mash.

Под Воронежем уничтожили более десяти БПЛА

Самые сильные очевидцы слышали в Краснооктябрьском районе. Предварительно, работает система ПВО.

Днем ранее в Ростове-на-Дону два человека пострадали при взрыве в многоэтажке из-за БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВзрывыАтакаВСУВолгоград

Горячие новости

Все новости

партнеры