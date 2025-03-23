Власти: В результате атаки БПЛА на машину в Ростовской области погиб человек

По его словам, это произошло на трассе Морозовск—Цимлянск. В результате налета погиб один человек. Его личность устанавливается.

На место выехали правоохранительные органы и спасатели МЧС.

Ранее в Ростове-на-Дону два человека пострадали при взрыве в многоэтажке из-за БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

