Власти: В результате атаки БПЛА на машину в Ростовской области погиб человек

Автомобиль загорелся из-за атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Ростовской области, сообщил в Telegram врио губернатора Юрий Слюсарь.

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По его словам, это произошло на трассе Морозовск—Цимлянск. В результате налета погиб один человек. Его личность устанавливается.

На место выехали правоохранительные органы и спасатели МЧС.

Ранее в Ростове-на-Дону два человека пострадали при взрыве в многоэтажке из-за БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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