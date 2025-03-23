Минобороны РФ: ПВО сбила за ночь 59 беспилотников

Средства противовоздушной обороны России в ночь на 23 марта сбили 59 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны: ПВО сбила 47 украинских беспилотников

Больше всего беспилотников противник направил на территорию Ростовской (29 БПЛА) и Астраханской (20) областей. Также дроны были ликвидированы в небе над Воронежской и Волгоградской областями, Крымом, Курской и Саратовской областями.

Минувшей ночью жители Волгограда сообщили о пяти мощных взрывах над городом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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