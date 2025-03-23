Минобороны РФ: ПВО сбила за ночь 59 беспилотников
23 марта 202509:01
Средства противовоздушной обороны России в ночь на 23 марта сбили 59 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников противник направил на территорию Ростовской (29 БПЛА) и Астраханской (20) областей. Также дроны были ликвидированы в небе над Воронежской и Волгоградской областями, Крымом, Курской и Саратовской областями.
Минувшей ночью жители Волгограда сообщили о пяти мощных взрывах над городом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru