В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке на колледж в ЛНР

В ведомстве добавили, что еще десять пострадавших получают лечение в больницах ЛНР. Пять из них находятся в тяжелом состоянии, уточнил журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. По его словам, один из раненых сейчас в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, остальные — в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что пострадавшие получают всю необходимую медпомощь, их дистанционно консультируют специалисты федеральных медцентров.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что количество погибших при атаке БПЛА ВСУ на колледж в Старобельске увеличилось до десяти человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».