Пулково запустит регистрацию и посадку в самолет по биометрии к ПМЭФ

В рамках партнёрства аэропорт обеспечит приоритетный проход для пассажиров «Аэрофлота». Воспользоваться услугой можно будет через сервис «Мигом» от Центра биометрических технологий — он позволит пройти регистрацию, попасть в зону ожидания внутренних вылетов и сесть на борт по биометрическим данным.



Сервис будет доступен на рейсах программы «Аэрофлот шаттл» по маршруту Санкт‑Петербург — Москва. Сейчас он работает в тестовом режиме, а полноценный запуск запланирован на 1 июня.



Чтобы воспользоваться приоритетным проходом в Пулково и Шереметьево, пассажиры «Аэрофлота» могут заранее сдать подтверждённую биометрию в отделениях ВТБ. По прогнозам Пулково, к 2028 году услугами биометрических сервисов в аэропорту будут пользоваться около 4 млн человек.

Ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сказал НСН, что посадка на авиарейсы по биометрии сделает полеты на самолете более привлекательными с точки зрения экономии времени для граждан, а также в конце концов сделает билеты дешевле.

