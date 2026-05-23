Пулково запустит регистрацию и посадку в самолет по биометрии к ПМЭФ
К ПМЭФ‑2026 аэропорт Пулково совместно с банком ВТБ запустят сервис биометрической регистрации и посадки на рейсы. Об этом сообщили ТАСС в пресс‑службе банка.
В рамках партнёрства аэропорт обеспечит приоритетный проход для пассажиров «Аэрофлота». Воспользоваться услугой можно будет через сервис «Мигом» от Центра биометрических технологий — он позволит пройти регистрацию, попасть в зону ожидания внутренних вылетов и сесть на борт по биометрическим данным.
Сервис будет доступен на рейсах программы «Аэрофлот шаттл» по маршруту Санкт‑Петербург — Москва. Сейчас он работает в тестовом режиме, а полноценный запуск запланирован на 1 июня.
Чтобы воспользоваться приоритетным проходом в Пулково и Шереметьево, пассажиры «Аэрофлота» могут заранее сдать подтверждённую биометрию в отделениях ВТБ. По прогнозам Пулково, к 2028 году услугами биометрических сервисов в аэропорту будут пользоваться около 4 млн человек.
Ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сказал НСН, что посадка на авиарейсы по биометрии сделает полеты на самолете более привлекательными с точки зрения экономии времени для граждан, а также в конце концов сделает билеты дешевле.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пулково запустит регистрацию и посадку в самолет по биометрии к ПМЭФ
- Рост числа жертв и новые обстрелы: О ситуации вокруг атаки на колледж в ЛНР
- Число жертв удара по общежитию колледжа в Старобельске выросло до 18
- Бондарчук: Кинотеатры никуда не исчезнут, несмотря на обилие контента в смартфонах
- СМИ: Дочь дрессировщика Мстислава Запашного госпитализирована в Крыму с отеком Квинке
- МЧС: Число погибших при ударе по колледжу в Старобельске увеличилось до 16
- Стало известно, когда выйдет мультфильм «Братья Супер Марио в кино 3»
- МЧС: В ЛНР число погибших при атаке БПЛА ВСУ на колледж выросло до 12
- Полтора литра пива довели россиянку до отёка мозга и пожизненного запрета на спиртное
- Звягинцев, «Жизнь» или «Отечество»: Кто получит главную награду в Каннах