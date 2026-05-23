Бондарчук: Кинотеатры никуда не исчезнут, несмотря на обилие контента в смартфонах
Режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук в ходе Международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» в Улан‑Удэ поделился мнением о будущем кинотеатров.
По его словам, кинотеатры сохранят свою актуальность, несмотря на рост популярности мобильного контента. Бондарчук подчеркнул, что просмотр фильма на большом экране создаёт особые впечатления, которые невозможно воспроизвести на телефоне или домашнем компьютере.
Он отметил, что поход в кинотеатр часто связан с совместным досугом — например, с семейным просмотром или выходом в выходные с ребёнком. Кроме того, современные технологии усиливают эффект погружения: суперлазерные проекторы обеспечивают высочайшее качество изображения, а развитие звуковых систем помогает стереть грань между аудиторией и происходящим на экране.
Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин сказал в пресс-центре НСН, что при создании кино продюсер всегда должен рисковать своими деньгами, а стопроцентное госфинансирование – ошибка.
