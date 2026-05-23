Пасечник: Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР увеличилось до 10

По его словам, спасатели всю ночь разбирали завалы в Старобельске. Кроме того, политик уточнил, что остается неизвестным местонахождение 11 студентов, общее число пострадавших увеличилось до 48 человек. Спасательные работы продолжаются, добавил глава республики.

22 мая Леонид Пасечник объявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). Известно, что в общежитии в момент атаки находились 86 учащихся и работник.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью НСН заверил, что исполнители и заказчики теракта в ЛНР будут наказаны в ближайшие дни.