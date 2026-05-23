В Белгородской области из-за атак ВСУ были ранены 8 человек
За минувшие сутки ВСУ 56 раз атаковали Белгородскую область, в результате чего там были ранены восемь человек. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Александр Шуваев.
По его словам, двое раненых находятся в больницах. Политик уточнил, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, ему оказывают помощь.
Шуваев рассказал, что ВСУ четыре раза применили артиллерию и сбросили взрывные устройства с БПЛА. 50 беспилотников сбили силы ПВО, добавил врио губернатора.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что количество погибших при ударе БПЛА ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу увеличилось до десяти человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
