МЧС: В ЛНР число погибших при атаке БПЛА ВСУ на колледж выросло до 12
Количество погибших при атаке БПЛА ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
До этого глава ЛНР Леонид Пасечник объявил о десяти жертвах атаки ВСУ по общежитию и учебному корпусу колледжа.
В министерстве добавили, что всего в результате ЧП пострадали 48 человек. Сообщалось, что местонахождение 11 студентов остается неизвестным.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что место, где ведутся поисково‑спасательные работы после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, подвергается атакам украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МЧС: В ЛНР число погибших при атаке БПЛА ВСУ на колледж выросло до 12
- Полтора литра пива довели россиянку до отёка мозга и пожизненного запрета на спиртное
- Звягинцев, «Жизнь» или «Отечество»: Кто получит главную награду в Каннах
- Золотарев заявил о кризисе во всех кинопрофессиях, а не только у сценаристов
- В Уганде выявили три новых случая заражения лихорадкой Эбола
- В США умер автор хита «It Takes Two» Роб Бейс
- Мирошник: ВСУ атакуют дронами место трагедии в ЛНР, где идут спасательные работы
- Степашин дал оценку современной сатире в России
- Мостовой поддержал решение сына Плющенко выступать за сборную Азербайджана
- Starship взорвался после приводнения в Мексиканском заливе