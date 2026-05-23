МЧС: В ЛНР число погибших при атаке БПЛА ВСУ на колледж выросло до 12

Количество погибших при атаке БПЛА ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

ВСУ атаковали школу в Энергодаре после удара по колледжу в ЛНР

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник объявил о десяти жертвах атаки ВСУ по общежитию и учебному корпусу колледжа.

В министерстве добавили, что всего в результате ЧП пострадали 48 человек. Сообщалось, что местонахождение 11 студентов остается неизвестным.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что место, где ведутся поисково‑спасательные работы после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, подвергается атакам украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:ПогибшиеВСУКолледжиЛНРМЧС

Горячие новости

Все новости

партнеры