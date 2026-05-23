МЧС: В ЛНР число погибших при атаке БПЛА ВСУ на колледж выросло до 12

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник объявил о десяти жертвах атаки ВСУ по общежитию и учебному корпусу колледжа.

В министерстве добавили, что всего в результате ЧП пострадали 48 человек. Сообщалось, что местонахождение 11 студентов остается неизвестным.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что место, где ведутся поисково‑спасательные работы после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, подвергается атакам украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».