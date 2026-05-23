Намаз на Курбан-байрам пройдет в четырех мечетях Москвы

В Москве центральной площадкой празднования традиционно выступает Московская соборная мечеть, расположенная на проспекте Мира. Помимо неё, праздничные молитвы пройдут в нескольких других культовых сооружениях: Исторической мечети Москвы, мемориальной мечети «Шухада» на Поклонной горе и мечети «Ярдям» на улице Хачатуряна. Начало праздничного ид‑намаза — в 07:00 по московскому времени.

По информации Духовного управления мусульман, в 2025 году в праздничных мероприятиях в столице приняли участие около 250 тысяч человек — в предыдущие годы Московская соборная мечеть на Курбан‑байрам также собирала десятки тысяч верующих.

Жителям Москвы советуют прибывать на праздничный намаз заблаговременно, отдавать предпочтение общественному транспорту и учитывать возможные ограничения движения в районе мечетей: в день праздника отдельные улицы поблизости от мест богослужений могут временно перекрыть.

Кроме того, 6 и 7 июня в Москве состоится масштабный семейный фестиваль «Курбан FEST». Его организуют Духовное управление мусульман России и Духовное управление мусульман Москвы при поддержке Благотворительного фонда «Сафмар», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
