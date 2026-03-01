СМИ: Число жертв удара по школе в Иране превысило 165 человек

Число погибших в результате удара США и Израиля по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в городе Минаб провинции Хормозган достигло 165 человек. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на местные власти.

СМИ: Количество погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118

В публикации агентства сообщается, что после завершения разбора завалов из-под обломков были извлечены тела 165 погибших.

Как уточняет агентство Mizan со ссылкой на местную прокуратуру, общее число раненых составило 96 человек.

Среди жертв, по официальным заявлениям Ирана, преимущественно ученицы школы, учителя, персонал и родители.

Атака на учебное заведение произошла в ходе первых массированных ударов США и Израля по территории Ирана 28 февраля. В ответ Иран нанёс удары по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ШколаВоенная ОперацияВоенныеСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры