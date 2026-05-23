СМИ: Дочь дрессировщика Мстислава Запашного госпитализирована в Крыму с отеком Квинке
Екатерина Запашная — дочь дрессировщика Мстислава Запашного — во время отпуска в Крыму попала в реанимацию с отёком Квинке, сообщает издание «База».
Девушка приехала в Севастополь, чтобы отдохнуть и посетить цирковое шоу своего брата Ярослава. Сначала она заметила на коже небольшое красное пятно и приняла его за комариный укус. Однако вскоре состояние резко ухудшилось: появились красные пятна по всему телу, начался сильный зуд, а руки и ноги распухли.
Из‑за сильного отёка медработникам удалось поставить капельницу лишь с девятой попытки. Пациентку экстренно госпитализировали. Ей назначили гормональную терапию и строгую диету, но состояние не улучшилось — тогда её перевели в реанимацию. Там врачи провели плазмофильтрацию и увеличили дозу препаратов.
Екатерина не смогла определить, что именно спровоцировало столь тяжёлую аллергическую реакцию.
Ранее три школьника получили ожоги при взрыве петарды в школе в Чайковском городском округе Пермского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
