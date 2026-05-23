МЧС: Число погибших при ударе по колледжу в Старобельске увеличилось до 16

Пресс‑служба МЧС сообщила о последствиях удара ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу в ЛНР. В результате происшествия погибли 16 человек, общее число пострадавших составило 58 человек.

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке на колледж в ЛНР

По предварительной информации, под завалами могут находиться ещё пять человек. Списки погибших и раненых будут оперативно обновляться — их публикуют в официальном канале администрации главы республики.

В связи с происшествием все студенты учебного заведения переведены на дистанционный формат обучения.

Ночью в пятницу украинские дроны нанесли удар по общежитию колледжа, где находились 86 учащихся. В результате атаки здание обрушилось. При этом в непосредственной близости от общежития не располагалось никаких военных объектов.

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить предложения по ответным мерам на произошедшую атаку. Кроме того, глава государства обратился к украинским военным с призывом не выполнять приказы командования. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о теракте, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУПострадавшиеПогибшие

Горячие новости

Все новости

партнеры