Полтора литра пива довели россиянку до отёка мозга и пожизненного запрета на спиртное
31‑летняя жительница Уфы попала в больницу с энцефалопатией и отёком мозга после употребления алкоголя, пишет «Шот проверка».
По её словам, в начале мая она выпила около полутора литров пива и немного вина в компании друзей. Ночью у женщины началась рвота, а к утру появились серьёзные симптомы: сильная головная боль, спутанность сознания, нарушение координации движений и выраженная сонливость. Медики госпитализировали пациентку — обследование показало, что организм не справился с переработкой этанола.
Причинами отёка мозга стали обезвоживание и нарушение электролитного баланса из‑за обильной рвоты. Усугубило ситуацию повышенное внутричерепное давление: врачи фиксировали его у пациентки ещё несколько лет назад.
После недели лечения с применением капельниц и инъекций женщину выписали. Врачи назначили ей месячный курс восстановления на дому — с приёмом препаратов для поддержки головного мозга и сосудов — и строго запретили употреблять алкоголь.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Радиоточке НСН», что сегодня молодёжь практически не употребляет алкоголь, считая его признаком неудачливости и неадекватности.
