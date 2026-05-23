Число жертв удара по общежитию колледжа в Старобельске выросло до 18

Общее количество пострадавших составило 60 человек. По предварительной информации, под завалами могут оставаться ещё трое.



Инцидент произошёл ночью в пятницу: украинские дроны нанесли удар по общежитию колледжа, где находились 86 учащихся. Атака привела к обрушению здания. При этом в непосредственной близости от объекта не располагалось никаких военных объектов.



В связи с происшествием президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить предложения по ответным мерам. Кроме того, глава государства обратился к украинским военным с призывом не выполнять приказы командования. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

