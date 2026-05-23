В Китае при аварии на угольной шахте погибли минимум 90 человек
ЧП случилось в уезде Циньюань провинции Шаньси на севере страны.
В Китае в результате аварии на угольной шахте в провинции Шаньси погибли минимум 90 человек. Накануне там произошел взрыв газа, после чего под завалами оказались рабочие. Известно, что в момент ЧП на шахте находились почти 250 специалистов.
ПОГИБШИЕ
23 мая стало известно, что число погибших в результате аварии на китайской угольной шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань провинции Шаньси увеличилось до 90 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
До этого говорилось о 82 жертвах и девяти пропавших без вести шахтерах. При этом информация о количестве погибших менялась. Например, изначально сообщалось лишь о четырех жертвах.
Отмечается, что в настоящий момент на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, компетентные органы ведут расследование причин взрыва. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к полному расследованию обстоятельств произошедшего, передают «Известия».
«Все регионы и ведомства должны извлечь уроки из аварии, всегда быть бдительными в вопросах безопасности производства, проводить тщательные проверки и устранять различные риски и скрытые опасности, а также решительно предотвращать и сдерживать крупные и серьезные аварии», - приводит слова политика Центральное телевидение Китая (CCTV).
ВЗРЫВ
22 мая на угольной шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань города Чанчжи на севере Китая произошел взрыв газа. ЧП случилось в 19:29 по местному времени (в 14:29 по Москве), когда в шахте находились 247 рабочих. Причины взрыва пока неизвестны.
По данным «Xinhua», ответственного за данную шахту представителя горнодобывающей компании Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry Co. уже задержали.
СИТУАЦИЯ В РОССИИ
Между тем, в России собираются радикально повысить штрафы за нарушения правил промышленной безопасности в шахтах. Отмечается, что практика показывает, что, несмотря на наличие санкций, чаще всего предприятия продолжают эксплуатировать объекты с нарушениями, которые опасны для жизни граждан, «а также несут в себе существенные коррупционные риски», пишут «Известия».
Меры усиливают в том числе после трагедии на шахте «Листвяжная». В ноябре 2021 года там произошла крупная авария, в результате которой погибли 46 шахтеров и пять спасателей. На шахте на Кузбассе был выявлен ряд нарушений, в том числе неисполнение проектных решений по ликвидации и проветриванию горных выработок, невыполнение мероприятий акта расследования причин инцидента, самонагревание угля в выработанном пространстве заизолированного блока в вентиляционном штреке.
В январе 2026 года после проверки на шахтах Кузбасса там временно запретили работу шести угольных предприятий.
«Инспекторами Ростехнадзора сохранены жизнь и здоровье порядка 100 человек, которые могли бы пострадать в результате потенциальных аварий, связанных со взрывами пылеметановоздушной смеси», - сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Колумбии девять горняков погибли из-за взрыва в угольной шахте.
