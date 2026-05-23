В Китае при аварии на угольной шахте погибли минимум 90 человек

ПОГИБШИЕ

23 мая стало известно, что число погибших в результате аварии на китайской угольной шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань провинции Шаньси увеличилось до 90 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

До этого говорилось о 82 жертвах и девяти пропавших без вести шахтерах. При этом информация о количестве погибших менялась. Например, изначально сообщалось лишь о четырех жертвах.

Отмечается, что в настоящий момент на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, компетентные органы ведут расследование причин взрыва. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к полному расследованию обстоятельств произошедшего, передают «Известия».