Птицы в двигателе или электроника: Названы возможные причины крушения самолета в Подмосковье
Лайнер Sukhoi Superjet потерпел крушение недалеко от Коломны днем 12 июля. Все три человека, находившиеся на борту самолета, погибли.
Специалисты и представители экстренных служб называют сразу несколько причин крушения самолета SSJ 100 в Подмосковье, которое произошло днем 12 июля. Одни утверждают, что авария могла случиться из-за отказа сразу двух двигателей судна, а другие – из-за попадания в них птиц. При этом многие представители авиации призывают не обвинять в случившемся пилотов и специалистов, обслуживающих судно.
ВИНОВАТЫ ПТИЦЫ?
Накануне ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах сообщило, что причиной падения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье могло стать попадание птиц в двигатели судна.
«Одной из причин падения самолета рассматривается попадание птиц в двигатели. На небольшой высоте и при небольшой скорости борта это приводит к быстрому развитию катастрофической ситуации», - рассказал собеседник издания.
В качестве примера он привел ЧП на Гудзоне, которое произошло в США 15 января 2009 года. Тогда на высоте более 900 м в оба двигателя взлетавшего Airbus попали птицы. Примерно на такой же высоте произошла нештатная ситуация в Коломне. Но в 2009 году американские пилоты смогли благополучно сесть на реку, а все пассажиры и члены экипажа выжили.
Однако, по мнению другого собеседника ТАСС из авиационных служб, в авиакатастрофе в Подмосковье мог произойти критический отказ систем, который предположительно связан с электроникой.
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной произошло днем 12 июля. Первые сообщения об аварии начали поступать около 16:00 часов по московскому времени. Так, в 15:30 Telegram-канал «112» опубликовал сообщение о предположительном крушении пассажирского судна. Однако, по информации этого источника, не было известно, находились ли на борту пассажиры. Позже Telegram-канала «Baza» опубликовал сообщение о том, что в самолете находились три члена экипажа, которые, по предварительной информации, погибли.
Telegram-канал «Shot» со ссылкой на очевидцев сообщил, что пилот увел самолет в лесной массив вблизи деревни Большое Карасево, где прогремел взрыв. При этом глава городского округа Коломна Александр Гречищев сообщил, что лайнер упал в районе деревни Апраксино. Эти населенные пункты находятся недалеко друг от друга.
По словам очевидцев, к месту крушения лайнера были направлены примерно 10 скорых и пожарных машин, а в небе были видны несколько вертолетов. СМИ также сообщали, что перед падением лайнер подал сигнал бедствия. Пытаясь совершить посадку, судно летало по кругу и вырабатывало топливо. В итоге оно потерпело крушение при заходе на третий круг. По сообщениям Telegram-канала «МК: срочные новости», за полчаса до крушения командир экипажа самолета SSJ 100 Евгений Булавко звонил жене. По данным СМИ, готовясь к полету, он не предчувствовал катастрофы.
Позже в МЧС подтвердили падение самолета в Подмосковье. Информация о гибели двух пилотов и штурмана также подтвердилась. В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту авиакатастрофы под Коломной. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования данного дела. Московская межрегиональная транспортная прокуратура также организовала проверку по факту крушения SSJ 100.
Уже вечером 12 июля РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что на месте падения Superjet были найдены оба черных ящика, которые находились в удовлетворительном состоянии.
Между тем в Минпромторге РФ рассказали, что рухнувший самолет не был полностью импортозамещенным, а принадлежал одной из гражданских авиакомпаний и в момент аварии совершал перегонный рейс. Потом стало известно, что Sukhoi Superjet 100 вылетел после ремонта с завода в городе Луховицы в аэропорт Внуково. Судно принадлежало компании ООО «Авиапредприятие "Газпром авиа"». При этом глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что SSJ 100 следовал по утвержденному плану полета.
Известно, что упавший Superjet был выпущен в 2014 году, а эксплуатировать его начали с 2015-го. Первый полет судно совершило 16 декабря 2014 года, а последний рейс с пассажирами выполнило 3 мая 2024 года. Потом его отправили на ремонт.
ДРУГИЕ ВЕРСИИ
При этом специалисты высказывали и другие версии крушения самолета Superjet в Подмосковье. Так, например, в экстренных службах сообщили РИА Новости о том, что причиной крушения судна мог стать одновременный отказ двух его двигателей.
Между тем, гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью НСН призвал не обвинять спецперсонал в крушении Superjet.
«У нас все специалисты хорошие, нельзя грешить на них. Пока никто не знает, что случилось с самолетом. Тот факт, что самолет уходил на второй круг, говорит о том, что самолет мог летать, он же не сразу после взлета рухнул. Он вырабатывал топливо, сливал неотработанное топливо, потому что нельзя в аварийной ситуации садиться с топливом в баках. У самолетов есть плановое обслуживание после определенных часов налета. Мы не знаем, что именно там ему ремонтировали перед полетом», - заметил он.
Заведующий кафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского государственного университета, штурман Анатолий Костылев также считает, что пилоты рухнувшего в Подмосковье судна сделали все возможное, чтобы избежать катастрофы.
«Если экипаж подал сигнал бедствия и начал вырабатывать топливо, значит, ситуация была не такая критичная, потому что выработать топливо — не одна минута. Все зависит от количества этого топлива в баках. Я убежден в том, что экипаж сделал все возможное, чтобы избежать катастрофы. Могло произойти что угодно — мог отказать двигатель, другие жизненно важные системы, но, повторюсь, раз они вырабатывали топливо, значит у них была возможность полетать еще полчаса», - объяснил он в беседе с НСН.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 10 июля погибли три человека при крушении прогулочного самолета Cessna-172 в Камско-Устьинском районе Татарстана.
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