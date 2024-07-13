Птицы в двигателе или электроника: Названы возможные причины крушения самолета в Подмосковье

ВИНОВАТЫ ПТИЦЫ?

Накануне ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах сообщило, что причиной падения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье могло стать попадание птиц в двигатели судна.

«Одной из причин падения самолета рассматривается попадание птиц в двигатели. На небольшой высоте и при небольшой скорости борта это приводит к быстрому развитию катастрофической ситуации», - рассказал собеседник издания.

В качестве примера он привел ЧП на Гудзоне, которое произошло в США 15 января 2009 года. Тогда на высоте более 900 м в оба двигателя взлетавшего Airbus попали птицы. Примерно на такой же высоте произошла нештатная ситуация в Коломне. Но в 2009 году американские пилоты смогли благополучно сесть на реку, а все пассажиры и члены экипажа выжили.