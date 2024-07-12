СМИ: Все члены экипажа упавшего в Подмосковье самолета погибли

РИА Новости в свою очередь сообщает, что самолет упал в лесу и взорвался.

По словам очевидцев, к месту крушения лайнера следует около 10 скорых и пожарных машин, а в небе кружат несколько вертолетов.

СМИ пишут, что перед падением самолет подал сигнал бедствия. Лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. В итоге он рухнул при заходе на третий круг — пилот увел падающий самолет в лесной массив, где и произошел взрыв.

